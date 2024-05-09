Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы запустили виртуальный «Бессмертный полк»

Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили онлайн-проект «Бессмертный полк», в котором ветераны Великой Отечественной войны объединены в виртуальном шествии, сообщает пресс-служба фонда.

В виртуальном проекте представлены фотографии ветеранов ВОВ, среди которых родные Владимира Путина, Олега Газманова и других деятелей культуры.

Также в проекте представлены кадры из всенародного исторического депозитария «Лица Победы».

Сопровождает проект видеосъемка экспозиции Музея Победы «Подвиг народа», посвященной истории Великой Отечественной войны.