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Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы запустили виртуальный «Бессмертный полк»

В России выпустили онлайн-проект «Бессмертный полк»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили онлайн-проект «Бессмертный полк», в котором ветераны Великой Отечественной войны объединены в виртуальном шествии, сообщает пресс-служба фонда.

В виртуальном проекте представлены фотографии ветеранов ВОВ, среди которых родные Владимира Путина, Олега Газманова и других деятелей культуры.

Также в проекте представлены кадры из всенародного исторического депозитария «Лица Победы».

Сопровождает проект видеосъемка экспозиции Музея Победы «Подвиг народа», посвященной истории Великой Отечественной войны.

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