В Госдуме объяснили необходимость маркировки блогеров-медиков

Маркировка материалов блогеров-медиков позволит оградить россиян от врачей-самозванцев. Об этом 360.ru рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя соответствующую инициативу.

Депутат уточнил, что данная идея пока находится на стадии разработки, за основу был взят опыт зарубежных стран.

«В ряде европейских стран те врачи, которые дают советы или ведут блог на YouTube, получают отметку, что они действительно врачи. Они предъявляют документы, лицензии, и после проверки появляется соответствующий значок. Это дополнительная гарантия доверия», — сказал Куринный.

По его мнению, такое решение позволит остановить распространение антинаучных сведений и фейков, которые несут реальную опасность для жизни и здоровья россиян, без создания реестров.

18 ноября депутат Государственной думы Татьяна Буцкая предложила запустить в России реестр блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности. По словам парламентария, в реестр можно также включить тех блогеров, которые ведут патриотическую повестку для российской молодежи. С соответствующим предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы по блогосфере.

Ранее сообщалось, что против блогера и математика Вербицкого завели дело о призывах к терроризму.