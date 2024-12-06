Против двух бывших глав спецслужб Украины выдвинуты обвинения

Бывшему командующему Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорию Галагану и экс-председателю Службы внешней разведки (СВР) Украины Владиславу Бухареву заочно предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, их обвиняют в том, что из-за обстрелов, к которым они причастны, в Донбассе получили несопоставимые с жизнью ранения или были ранены 190 человек.

«Они принимали участие в руководстве украинскими формированиями в Донецкой и Луганской народных республиках. Подконтрольные им боевики обстреливали населенные пункты <...>, были разрушены и повреждены более 400 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых. Кроме того, продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против мирных жителей и российских военнослужащих.

6 ноября в столичном аэропорту Домодедово в октябре задержали гражданина Армении Армена Баляна, который, по версии Следственного комитета РФ, воевал на стороне украинских войск. В августе 2024 года мужчине на территории РФ заочно предъявили обвинения в наемничестве.

В тот же день стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, который принимал участие в боевых действиях на стороне Киева, к 14 годам лишения свободы.

Ранее прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину.