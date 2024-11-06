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Воевавшего на стороне ВСУ армянского наемника задержали в Домодедово

СК сообщил о задержании в Домодедово армянского наемника, воевавшего за ВСУ

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СК РФ

В московском аэропорту Домодедово в октябре задержали гражданина Армении Армена Баляна, который, по версии Следственного комитета РФ, воевал на стороне украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал СК.

«По ходатайству следствия Басманным районным судом г. Москвы Баляну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Балян приехал на Украину транзитом через Молдавию. Он примкнул к подразделениям теробороны ВСУ и до декабря 2023-го принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В августе 2024 года мужчине на территории РФ заочно предъявили обвинения в наемничестве. На допросе он подтвердил, что воевал на стороне ВСУ и рассказал, что участвовал в попытках украинских войск высадиться на подконтрольный России берег Днепра.

В настоящее время следователи выясняют цель, с которой мужчина приехал в РФ.

6 ноября стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Киева, к 14 годам лишения свободы.

Ранее в МИД РФ оценили разрешение президента Чехии вступить 60 гражданам в ряды ВСУ.

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