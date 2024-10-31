Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену, который обвиняется в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях».

Россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич») арестовали в середине декабря в 2023 года. Окружной суд принял решение заключить Тордена под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях.

13 февраля сообщалось, что Тордена признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Суд Кюмменлааксо приговорил мужчину к 40-дневному заключению.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.