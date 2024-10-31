Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

Yle: прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену

close
ДШРГ «Русич»/VK

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену, который обвиняется в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях».

Россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич») арестовали в середине декабря в 2023 года. Окружной суд принял решение заключить Тордена под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях.

13 февраля сообщалось, что Тордена признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Суд Кюмменлааксо приговорил мужчину к 40-дневному заключению.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами