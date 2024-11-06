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В ДНР заочно осудили американца, участвовавшего в сражениях на стороне Киева

Суд в ДНР приговорил американца Оффенбекера к 14 годам колонии за наемничество

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил американского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Киева, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Из заявления следует, что уголовное дело было возбуждено в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Оффенбекера к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в надзорном органе.

В публикации уточняется, что весной 2022 года мужчина прибыл на территорию Украины и вступил в интернациональный легион в составе армии страны. После этого он прошел военную подготовку, а затем оказался на фронте. За участие в сражениях на различных участках боевого соприкосновения американский наемник получил денежное вознаграждение в размере более 2,2 млн рублей, подчеркнули в прокуратуре ДНР.

25 октября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что за все время конфликта российские суды признали 438 украинских солдат виновными в совершении различных преступлений. При этом 58 из них приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее в РФ возбудили дело о теракте в отношении наемника из США Деррика Бейлса.

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