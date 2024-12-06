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В Бразилии столкнулись два пассажирских самолета

The Rio Times: в аэропорту Сан-Паулу столкнулись два самолета с пассажирами

Два пассажирских самолета авиакомпании Latam Brazil столкнулись в аэропорту Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщило издание The Rio Times.

Утром 3 декабря Airbus A320Neo авиакомпании Latam Brazil во время руления перед взлетом задел кончиком крыла хвост Airbus A319, который тоже готовился к отправлению.

Пассажиры были быстро перенаправлены на резервные воздушные судна, а поврежденные самолеты отправили на проверку. В результате инцидента никто не пострадал. При этом работа аэропорта продолжалась с минимальными перебоями.

До этого в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте в американском штате Джорджия столкнулись на аэродроме два самолета авиакомпании Delta. Самолет Airbus A350, вылетавший по рейсу из Атланты в Токио, задел крылом хвост самолета Endeavor Air CRJ-900, вылетавшего по рейсу DL5526 в город Ла-Файет в Луизиане. Инцидент произошел в утренние часы, когда оба воздушных судна осуществляли руление (движение по земле) на взлетно-посадочной полосе.

Ранее грузовик протаранил пассажирский самолет в аэропорту Петербурга.

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