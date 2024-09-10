В США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета

В аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте в американском штате Джорджия столкнулись на аэродроме два самолета авиакомпании Delta. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

Самолет Airbus A350, вылетавший по рейсу из Атланты в Токио, задел крылом хвост самолета Endeavor Air CRJ-900, вылетавшего по рейсу DL5526 в город Ла-Файет в Луизиане. Инцидент произошел в утренние часы, когда оба воздушных судна осуществляли руление (движение по земле) на взлетно-посадочной полосе. О пострадавших не сообщается.

На борту Airbus A350 во время столкновения находился 221 пассажир, во втором самолете — 56 человек. Путешественники вернулись в аэропорт — им будет предложен вылет другим рейсом.

До этого в аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет.

Ранее в Индии два самолета едва не столкнулись при посадке и взлете с одной полосы.