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В США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета

TMZ: в США два самолета Delta Air Lines столкнулись на взлетно-посадочной полосе

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте в американском штате Джорджия столкнулись на аэродроме два самолета авиакомпании Delta. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

Самолет Airbus A350, вылетавший по рейсу из Атланты в Токио, задел крылом хвост самолета Endeavor Air CRJ-900, вылетавшего по рейсу DL5526 в город Ла-Файет в Луизиане. Инцидент произошел в утренние часы, когда оба воздушных судна осуществляли руление (движение по земле) на взлетно-посадочной полосе. О пострадавших не сообщается.

На борту Airbus A350 во время столкновения находился 221 пассажир, во втором самолете — 56 человек. Путешественники вернулись в аэропорт — им будет предложен вылет другим рейсом.

До этого в аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет.

Ранее в Индии два самолета едва не столкнулись при посадке и взлете с одной полосы.

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