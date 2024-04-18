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Грузовик протаранил пассажирский самолет в аэропорту Петербурга

В Пулково грузовик столкнулся с самолетом во время загрузки

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«Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге грузовик столкнулся с самолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«При подготовке воздушного судна к вылету из Санкт-Петербурга в Уфу, в процессе загрузки груза во второй багажно-грузовой отсек, произошло столкновение грузовой платформы автомобиля МАЗ-4371 с фюзеляжем воздушного судна, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло с самолетом Аirbus-319. О том, перенесен ли был вылет или нет, не сообщается.

В конце марта Airbus A380 столкнулся с машиной технического обслуживания в Домодедово. Самолет во время столкновения получил повреждения. Никто не пострадал. Вылет рейса ЕК-134, который должен был совершить лайнер, пришлось перенести.

Ранее в аэропорту Якутска автомобиль столкнулся с находившимся на стоянке самолетом.

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