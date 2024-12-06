Турэксперты назвали самые бюджетные зарубежные курорты для отдыха на Новый год

В числе самых доступных зарубежных направлений для отдыха на Новый год для россиян остается Турция. Об этом kp.ru рассказала PR-директор туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

По ее словам, можно рассмотреть Анталью, Стамбул и термальные курорты в Ялове.

«Еще реально забронировать пляжный отдых на курортах Вьетнама: Муйне, Нячанге и Фукуоке. Оптимальный перелет — китайскими авиакомпаниями в Нячанг с пересадкой в Чэнду или Гуанчжоу. А в Хошимин из Москвы есть прямые рейсы «Аэрофлота», они удобны туристам, планирующим отдых в Муйне», — продолжила PR-директор туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Она также советует рассмотреть Таиланд и Шри-Ланку. Однако места в отелях на этих направлениях уже заканчиваются, предупредила эксперт. Директор по маркетингу компании China Travel Евгений Глотов добавил, что россияне также могут рассмотреть Китай. По его словам, при перелете прямыми рейсами они могут попасть на остров Хайнань без визы.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» «Газете.Ru» до этого сообщили, что в декабре 2024 года 70% пассажиров с детьми отправятся праздновать Новый год в города России. Внутренние туристы планируют отдых в среднем на неделю в эти праздники. Наибольшая доля семейных бронирований приходится на Сочи (15%), Москву (13%), Калининград (12%), Минеральные Воды (11%) и Екатеринбург (11%).

Ранее россияне рассказали, как будут праздновать Новый год.