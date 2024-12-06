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Стало известно, куда полетят россияне с детьми на Новый год

«Авиасейлс»: 70% туристов с детьми отпразднуют Новый год в России

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maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В декабре 2024 года 70% пассажиров с детьми отправятся праздновать Новый год в города России, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Внутренние туристы планируют отдых в среднем на неделю в эти праздники. Наибольшая доля семейных бронирований приходится на Сочи (15%), Москву (13%), Калининград (12%), Минеральные Воды (11%) и Екатеринбург (11%).

Семьи, отправляющиеся на новогодние каникулы за границу (30%), проведут там в среднем 10 дней. Самым популярным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — каждый четвертый авиабилет (24%) приходится на пассажира с детьми, а средняя длительность поездки составит неделю.

Также зарубежный отдых на зимних праздниках с семьей часто планируют в Таиланде (21% бронирований), Китае (20%), на Шри-Ланке (15%) и в Индонезии (11%). В среднем поездку по этим направлениям планируют на две недели, в Китай — на 10 дней.

По данным сервиса, доля бронирований россиянами перелетов с детьми на новогодние праздники растет на 25% к зимнему периоду.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее стало известно, в какие страны летали россияне в ноябре.

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