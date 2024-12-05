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Россияне рассказали, как будут праздновать Новый год

Rambler&Co: 73% россиян будут встречать Новый год дома

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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (73%) планируют встречать Новый год дома, а более половины из них не планируют звать гостей, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

По данным исследования, 16% респондентов не будут отмечать Новый год, 6% хотят уехать за город, а 4% встретят праздник в гостях.

Исследование показало, что лишь 1% россиян будут встречать 2025 год в кафе и ресторанах.

Говоря о предпочтениях, 37% опрошенных не могут представить Новый год без застолья, 33% — без мандаринов, 30% — без любимого салата.

Также 18% россиян заявили, что им важно дарить и получать подарки в Новый год, а для 16% самое главное – быть рядом с родными и близкими. У 9% респондентов Новый год ассоциируется с традиционным просмотром атмосферных фильмов.

Что касается расходов в Новый год, 41% россиян тратят на подготовку менее 5 тыс. рублей, а 25% — более 10 тыс.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Всего в нем приняли участие более 179 тыс. человек.

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