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Спасатели локализовали пожар на складе в Нижнем Новгороде

МЧС: пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали на 8,4 тысячи кв. метров

Спасатели локализовали возгорание на нижегородском складе на площади 8,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.

«Пожар в Нижнем Новгороде локализован на 8,4 тыс. квадратах. Площадь обрушения [кровли] составила 3,4 тыс. квадратов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пламя тушат порядка 100 специалистов МЧС при поддержке 35 единиц спецтехники.

Отмечается, что на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы.

30 ноября сообщалось, что в подмосковном Мисайлово случился пожар в складском хабе. Возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее сообщалось о случае в Новосибирске, где пес спас семью от пожара.

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