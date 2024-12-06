Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде, обрушилась кровля

В Нижнем Новгороде произошел пожар в производственно-складском здании, площадь возгорания составляет 8,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов», — говорится в сообщении.

По данным оперативных служб, в результате возгорания у здания обрушилась кровля на площади 900 кв. м. В тушении пожара задействованы более 100 специалистов и 35 единиц техники.

До этого в МЧС сообщили, что в деревне Игуменка Тверской области горело здание санатория. Пожар произошел в столовой, ее кровля была охвачена огнем на площади 500 квадратных метров.

Кроме того, прошедшей ночью потушили пожар в городе Дзержинском Московской области. По предварительным данным, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. Площадь возгорания составляла 1100 квадратных метров.

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