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В Новосибирске пес спас семью от пожара

В Новосибирске семья спаслась от пожара благодаря своей собаке

В Октябрьском районе Новосибирска собака спасла своих хозяев во время пожара. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар в частном доме по улице Чехова произошел утром 5 декабря. Сначала загорелась баня, огонь мог перекинуться на жилую постройку. Первым запах дыма почувствовала собака. Пес начал громко лаять и разбудил спавших хозяев, семья успела покинуть дом.

Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием за 17 минут. Пес радостно встретил спасателей и дал себя погладить, верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности. Огонь уничтожил только баню на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Кунгуре любопытный шпиц засунул голову в консервную банку и застрял, вызволять собаку из ловушки пришлось спасателям. Прибывшие на место специалисты городской спасательной службы за несколько минут освободили пленника из западни, животное не пострадало, его передали хозяйке.

Ранее в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

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