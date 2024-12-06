В Тверской области горел санаторий

В деревне Игуменка Тверской области горело здание санатория. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар произошел в столовой, ее кровля была охвачена огнем на площади 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли свыше 40 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.

О ликвидации пожара МЧС заявило в 6:11 по московскому времени. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Кроме того, прошедшей ночьюпотушили пожар в городе Дзержинском Московской области. По предварительным данным, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. Площадь возгорания составляла 1100 квадратных метров.

30 ноября сообщалось, что в подмосковном Мисайлово случился пожар в складском хабе. Возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае пенсионер плеснул масло на раскаленную сковородку и загорелся.