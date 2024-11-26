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Очевидцы сообщили о пожаре в ресторанном кластере в Москве

Очевидцы сообщили о пожаре в ресторане на Страстном бульваре в Москве

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В ресторанном кластере на Страстном бульваре в Москве вспыхнул пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Предварительно, возгорание происходит на первом этаже здания, очевидцы наблюдают серый дым», — говорится в сообщении.

К месту возгорания прибыли спасатели. Информация о причинах пожара, а также о пострадавших на данный момент отсутствует.

Днем ранее в Москве ликвидировали крупный пожар на складе в промзоне Ка-32 Московского авиацентра. По данным МЧС, авиацией совершено пять сбросов общим объемом 25 тонн воды.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не сообщалось.

Также 25 ноября в подмосковном городе Жуковском начался крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», во время пожара очевидцы слышали звук взрывов. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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