В Приморье тигр напугал жителей туристического поселка

На улицах туристического поселка Андреевка Приморского края заметили тигра. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Люди затаились по домам и соваться наружу не рискуют», — говорится в сообщении.

Тигра заметили утром. Информации о происшествиях, связанных с хищником, не поступало.

3 декабря сообщалось, что в Индии женщина смогла отбить своего мужа у тигра. Инцидент произошел в деревне Дуббагудем, штат Телингана. По словам Рауту Суджатхы, жены пострадавшего фермера, она собирала на поле хлопковые шарики и заметила, что тигр набросился на ее мужа Суреша. Женщина подняла тревогу и стала бросать в хищника камни. Воспользовавшись замешательством зверя, Суреш схватил топор и набросился на него. Также в происходящее вмешались другие фермеры. В итоге тигр убежал в лес. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.

До этого в Индии леопард набросился на людей в парке. По словам очевидцев, животное внезапно набросилось на группу из 60 человек, отдыхавших на пикнике. Хищник на большой скорости бросался на людей, в результате чего два человека получили травмы головы.

Ранее в Индии тигр напал на 50-летнюю женщину, которая пошла в лес с односельчанками.