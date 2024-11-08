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В Индии тигр напал на семь женщин и съел одну из них

Times of India: в Индии тигр утащил женщину в лес и съел ее

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Shutterstock

В Индии тигр напал на 50-летнюю женщину, которая пошла в лес с односельчанками. Об этом пишет The Times of India (TOI).

По данным газеты, трагедия произошла в округе Найнитал, штат Уттаракханд. Там семь жительниц деревни Дхикули отправились в лес, рядом с которым был тигриный заповедник Корбетт. Женщины пошли туда собрать хворост и траву для скота.

По дороге к месту сбора на них набросился тигр и утащил Каушалью Деви в чащу. Подруги пытались помочь женщине, но тщетно. Во время поисков удалось найти обезображенные останки. Позже экспертиза подтвердила, что они принадлежали именно Деви.

Представители властей заявили, что в лесу стоят фотоловушки и усилено патрулирование. Тем не менее они предостерегли местных жителей от походов в лес без особой надобности, так как к зиме число нападений диких животных на людей увеличивается.

Ранее в Староминском районе Краснодарского края у местного жителя забрали тигрицу, которую мужчина незаконно держал у себя дома.

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