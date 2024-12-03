Женщина отбила мужа у тигра, который ранее растерзал молодую девушку

Тигр-людоед напал на индийского фермера, но получил отпор от его жены, сообщает Telangana Today.

Инцидент произошел 30 ноября в деревне Дуббагудем, штат Телингана. По словам Рауту Суджатхы, жены пострадавшего фермера, в тот момент она собирала на поле хлопковые шарики, но заметила, что тигр набросился на шею ее мужа Суреша.

Женщина подняла тревогу и стала бросать в хищника камни. Воспользовавшись замешательством зверя, Суреш раздобыл топор и набросился на него. Также в происходящее вмешались другие фермеры, находившиеся поблизости. Они начали шуметь, и поверженный тигр убежал в лес.

Раненого Суреша сначала доставили в больницу в Сирпуре, а затем перевели в частную клинику в Кагазнагаре. Местные жители считают, что самоотверженность Рауту спасла ее мужу жизнь. По данным лесной охраны, ранее этот же тигр растерзал 21-летнюю девушку из соседней деревни. Был ли хищник-людоед пойман, не сообщается.

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