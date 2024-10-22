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В Индии леопард напал на людей, отдыхавших в парке

Mirror: леопард в Индии набросился на людей в парке

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В Индии леопард напал на людей, отдыхавших в парке, пишет Mirror.

Как рассказали очевидцы, леопард внезапно напал на группу из 60 человек, отдыхавших на пикнике в парке. Хищник на большой скорости бросался на людей, в результате чего два человека получили травмы головы.

По данным полиции, медицинская помощь понадобилась также женщине и офицеру, который в этот момент не находился при исполнении обязанностей. Сообщается, что после случившегося леопард испугался криков людей и убежал обратно в лес.

Ранее тигр растерзал мужчину по пути в уличный туалет. Хищник начал кусать малазийца, но в этот момент на помощь прибежала жена жертвы, отпугнувшая зверя.

Ранее тигр растерзал мужчину по пути в уличный туалет. Хищник начал кусать малазийца, но в этот момент на помощь прибежала жена жертвы, отпугнувшая зверя

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