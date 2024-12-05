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Путин заявил о важности связи с семьей для эвакуированных в тыл детей

Путин: эвакуированные из прифронтовой зоны дети не должны терять связь с семьями

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. Это заявление глава государства сделал в рамках форума гражданского участия «Мы вместе», передает РИА Новости.

Волонтер Юрий Мезинов рассказал российскому лидеру, как несовершеннолетним помогают покинуть прифронтовую зону, временно отдают их в гостевые семьи в других российских регионах.

«Важно, чтобы связь так не терялась с семьей», — обратил внимание президент.

На что Мезинов заверил, что добровольцы стараются наладить общение детей с родными и близкими. В этом волонтерам помогают военнослужащие. Мезинов обратился к Путину с просьбой о поддержке этой важной работы на государственном уровне. Он предложил подключить учебные заведения, которые могли бы принять детей. Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.

В середине ноября стало известно, что медицинские отряды Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Курской области, эвакуируют раненых с помощью мотовездеходов.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР.

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