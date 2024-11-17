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В Курской области медики ВДВ эвакуируют раненных на мотовездеходах

Минобороны: ВДВ используют мотовездеходы для эвакуации раненых с поля боя

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Алексей Майшев/РИА Новости

Медицинские отряды Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Курской области, осуществляют эвакуацию раненых с помощью мотовездеходов. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны РФ.

«Десантники используют мотовездеходы с комплексами радиоэлектронной борьбы там, где подразделения ВСУ широко применяют FPV-дроны по автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, багги позволяют значительно сократить время, необходимое для преодоления опасных участков. Эти мотовездеходы обладают всеми необходимыми характеристиками для передвижения по лесам, оставаясь невидимыми для противника благодаря камуфляжу. Максимальная скорость багги достигает 80 километров в час.

До этого украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР. Вывозить население будут из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района ДНР. Эвакуируют Большую Новоселку, Андреевку, Богатырь, Времовку, Зеленый Кут, Золотую Ниву, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинку, Отрадное, Алексеевку, Петропавловку, Разлив, Славянку, Улаклы и Шевченково.

Ранее на Украине обвинили Маска в неудаче ВСУ в Курской области.

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