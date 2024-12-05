Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение продолжать выполнять свои функции до завершения срока полномочий в 2027 году. Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Я был избран на пятилетний срок и планирую оставаться на своем посту до окончания моего мандата,» — заявил Макрон в своем обращении к нации.

Сегодня глава Франции принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Макрон заявил, что назначение нового главы кабинета министров состоится в ближайшие дни.

Накануне национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Ранее лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.