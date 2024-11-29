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Во Франции требуют отставки Макрона

Лидер левой оппозиции Меланшон заявил о необходимости отставки Макрона

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Dylan Martinez/Reuters

Лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом Меланшон пишет в социальной сети X.

«В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение — отставка президента республики», — пишет Меланшон.

Требование отставки Макрона прозвучало на фоне несогласия с проектом государственного бюджета на 2025 год, предложенным правительством Франции. Одновременно с требованиями отставки Макрона звучат предложение уволить премьер-министра Мишеля Барнье — и Меланшон заявил, что у его «Нового народного фронта» есть собственная кандидатура на роль нового главы правительства.

До этого газета Le Parisien сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон и его администрация ожидают скорой отставки текущего правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье.

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен к лишению свободы.

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