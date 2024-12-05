Макрон назвал срок назначения нового премьер-мнистра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначение нового премьер-министра состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни я представлю нового премьер-министра. Его задача заключается в том, чтобы сплотить все политические силы в парламенте», — отметил Макрон в своем обращении к гражданам после отставки предыдущего состава правительства.

4 декабря национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

5 декабря Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства.

Лишь дважды за всю историю Пятой французской республики правительство уходило в отставку после вынесения вотума недоверия парламентом. Первый случай пришелся на 5 октября 1962 года, когда отставку подал кабинет Жоржа Помпиду.

Ранее лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.