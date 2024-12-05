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Силуанов прокомментировал планы передать Украине доходы от активов РФ

Силуанов: западные активы будут использованы для поддержки регионов России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Западные активы в РФ будут использованы для поддержки российских регионов в том случае, если Евросоюз передаст Украине заем в размере $50 миллиардов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что страны G7 завершают процесс подготовки к предоставлению Украине помощи, извлеченной из замороженных российских активов.

Сумма, о которой идет речь, составляет $50 млрд. Блинкен уточнил, что в скором времени эти активы начнут поступать как из Соединенных Штатов, так и из европейских стран. По словам госсекретаря, администрация президента США стремится обеспечить Украину необходимыми ресурсами для поддержки её экономики и укрепления военного потенциала.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Ранее Боррель рассказал, на что можно потратить замороженные активы России.

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