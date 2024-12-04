Страны G7 завершают выдачу помощи Украине из активов России

Страны G7 завершают работу по выдаче Украине помощи из замороженных активов РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит заявил, что Евросоюз намерен инвестировать 1 млрд евро в развитие военного производства на Украине. Средства на эти цели также будут взяты из замороженных российских активов.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Ранее Боррель рассказал, на что можно потратить замороженные активы России.