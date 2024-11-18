Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель рассказал, на что можно потратить замороженные активы России

Боррель предложил потратить замороженные активы России на производство оружия

close
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства вооружения на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных активов России, но и сами российские активы. Об этом сообщается на сайте  внешнеполитической службы Евросоюза.

Он подчеркнул, что с 2022 года оборонная промышленность Украины выросла в 18 раз. Сегодня ее мощности используются не полностью, добавил Боррель.

По его мнению, Евросоюзу не следует уклоняться от возможности передачи Киеву доходов от 300 млрд евро замороженных активов, но и их самих.

13 ноября Боррель призвал ЕС рассмотреть возможность экспроприации замороженных активов России, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее Набиуллина заявила о работе по возврату замороженных золотовалютных резервов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами