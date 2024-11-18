Боррель рассказал, на что можно потратить замороженные активы России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства вооружения на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных активов России, но и сами российские активы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Он подчеркнул, что с 2022 года оборонная промышленность Украины выросла в 18 раз. Сегодня ее мощности используются не полностью, добавил Боррель.

По его мнению, Евросоюзу не следует уклоняться от возможности передачи Киеву доходов от 300 млрд евро замороженных активов, но и их самих.

13 ноября Боррель призвал ЕС рассмотреть возможность экспроприации замороженных активов России, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее Набиуллина заявила о работе по возврату замороженных золотовалютных резервов РФ.