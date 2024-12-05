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Макгрегор высказался о будущем Украины при Трампе

Полковник Макгрегор призвал серьезнее отнестись к будущим шагам Трампа на Украине

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Dan Neal/U.S. Army

Украине следует более серьезно воспринимать возможные действия новоизбранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: «Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — сказал экс-советник.

Макгрегор также подчеркнул, что Россия становится все более мощной на международной арене.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства договорится о завершении боевых действий на Украине за 24 часа и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Накануне глава Чечни Рамазан Кадыров призвал избранного президента США Дональда Трампа сдержать свое обещание по остановке конфликта на Украине, приостановив финансовую помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в Венгрии оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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