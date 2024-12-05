В Венгрии оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине

Цель избранного президента США по урегулированию конфликта на Украине реальна. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу M1.

«Мы очень близки к тому, чтобы цель Дональда Трампа быстро положить конец этой войне стала реальностью», — подчеркнул он.

При этом глава МИД Венгрии добавил, что на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса 3–4 декабря в Брюсселе, нынешний глава госдепа Энтони Блинкен транслировал позицию продолжения конфликта на Украине.

До этого Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что страны НАТО признают, что переговоры по завершению вооруженного конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время.

Как отметили источники издания, страны-члены НАТО начали обсуждать возможность скорейших переговоров, так как осознают, что сейчас ситуация на Украине крайне неустойчивая.

Ранее в Кремле заявили, что РФ приветствует посреднические усилия для переговоров по Украине.