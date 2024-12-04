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Глава Чечни обратился к Трампу

Кадыров призвал Трампа выполнить обещание остановить конфликт на Украине

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Чечни Рамазан Кадыров призвал избранного президента США Дональда Трампа сдержать свое обещание по остановке конфликта на Украине, приостановив финансовую помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики, трансляция которой велась в Telegram-канале лидера Чечни.

«Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит слово. Он дал слово, что за 24 часа остановит войну», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также усомнился в том, что Трамп сможет остановить конфликт за сутки.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства договорится о завершении боевых действий на Украине за 24 часа и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее Трамп назвал два компонента для завершения конфликта на Украине.

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