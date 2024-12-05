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Песков рассказал о рабочих планах Путина на 5 декабря

Песков: Путин встретится с волонтерами и проведет совещание с членами СБ РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в течение дня примет участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также проведет встречу с волонтерами. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что 5 декабря в стране отмечается День добровольца (волонтера). В связи с этим российский лидер ближе к вечеру намерен пообщаться с гражданами, занимающимися волонтерской деятельностью.

«Но до этого важное мероприятие — заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В конце года глава государства собирает [ответственных лиц] в формате совета, чтобы узнать, что сделано, и наметить планы», — рассказал пресс-секретарь Путина.

Также, по словам Пескова, у президента запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд иных встреч. Но эти мероприятия носят непубличный характер, уточнил представитель Кремля.

На текущей неделе российский лидер посетит Минск, где 6 декабря состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии. В преддверии мероприятия Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого главы государств обсудили несколько вопросов из повестки заседания.

Ранее в Кремле анонсировали участие президента РФ в новогодней акции «Елка желаний».

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