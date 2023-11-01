Ученые переработали пластиковый мусор в пищевую добавку с помощью бактерий

Шотландские ученые из Эдинбургского университета создали новый метод биопереработки пластиковых бутылок и подобных им отходов в ценное сырье для пищевой и химической промышленности. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACSCS).

Специалисты модифицировали штамм кишечной палочки таким образом, чтобы она поглощала полиэтилентерефталат (ПЭТ) и производила адипиновую кислоту. Адипиновая кислота широко применяется в промышленности для выпуска нейлоновых материалов, лекарств и ароматизаторов, включая пищевую добавку Е355, придающую продуктам кислинку.

Процесс химической переработки пластиковых отходов с помощью бактерий проходит в несколько этапов. Сначала видоизмененные микроорганизмы выделяют ферменты, превращающие терефталевую кислоту (основной компонент ПЭТ-пластика) в муконовую и адипиновую кислоты. Затем в дело вступает второй тип микроорганизма, преобразующий получившуюся муконовую кислоту в нужное сырье.

Как показали эксперименты, микробы способны переработать до 79% терефталевой кислоты в адипиновую.

По словам исследователей, такой подход позволит не только сократить количество пластикового мусора на свалках, но и снизить потребление ископаемого топлива, поскольку обычно адипиновую кислоту добывают из углеводородного сырья с большими энергозатратами.

Ранее ученые создали новые ферменты, расщепляющие пластик.