Сечин заявил об утрате США лидерства в научно-технологической сфере

Развязывая различные конфликты, Вашингтон предпринимает различные попытки с целью создать особые условия для своей экономики за счет других участников рынка. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

«Очевидно также, что Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20-30 лет назад сложно было себе представить», — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что среди прочего Вашингтон не смог реализовать взятые на себя полномочия лидера и не обеспечил необходимые условия для поддержания справедливого миропорядка.

Среди прочего Сечин уточнил, что теряя влияние на мировой арене, США делают главную ставку на создание особых условий для своей экономики. Делается это за счет других участников рынка, в том числе своих союзников.

Кроме того, идет сознательное обострение застарелых конфликтов и создание новых на Ближнем и Среднем Востоке, Украине, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключил Сечин.

Накануне эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. Эксперт напомнил, что за время президентства Джо Байдена и Барака Обамы Вашингтон утратил свою власть в мире.

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