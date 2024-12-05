Врач рассказала, какие болезни обостряются в отопительный сезон

Многие хронические заболевания могут обостряться в отопительный сезон, в их числе — астма, фарингит, ларингит, бронхит, аллергии и другие. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт Ксения Иванова.

По ее словам, в связи с этим таким пациентам важно чаще проводить влажную уборку в квартире, следить за своим самочувствием и наблюдаться у лечащего врача.

«Но также очень важно понимать, что профилактика состоит не только в том, чтобы увлажнять воздух или проводить уборку в помещении, а также в том, чтобы защищать себя от вирусных заболеваний», — добавила Иванова.

Врач также советует больше отдыхать во время простуды, чтобы не допустить осложнений хронических болезней. Кроме того, важно пропивать весь назначенный курс лекарств, носить маску и укреплять организм витаминами.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что в зимний период особенно важно проветривать помещения, чтобы поддерживать свое здоровье и защититься от различных заболеваний, в том числе пневмонии. По ее словам, воздух в закрытых помещениях становится сухим и насыщается бактериями и вирусами, что увеличивает риск заражения болезнями.

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