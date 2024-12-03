Врач рассказала о пользе проветривания комнаты для здоровья

В зимний период особенно важно проветривать помещения, чтобы поддерживать свое здоровье и защититься от различных заболеваний, в том числе пневмонии. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, воздух в закрытых помещениях становится сухим и насыщается бактериями и вирусами, что увеличивает риск заражения болезнями. В связи с этим она советует не забывать проветривать их.

«Для правильного проветривания рекомендуется открывать окна на 5-15 минут несколько раз в день. Также важно следить за работой вентиляционных систем в доме, чтобы обеспечить эффективное циркулирование свежего воздуха», — сказала Леонтьева.

Врач также советует одеваться по погоде и пить больше горячих напитков, чтобы защитить себя от болезней зимой.

Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов до этого говорил, что имбирь полезен при профилактике простудных заболеваний, поскольку содержит большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С. При этом он предупредил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, поскольку он может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач объяснила, как правильно подобрать витамины для поддержания иммунитета в сезон простуд.