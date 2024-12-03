Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе проветривания комнаты для здоровья

Врач Леонтьева: проветривание комнаты поможет защититься от пневмонии

close
Shutterstock

В зимний период особенно важно проветривать помещения, чтобы поддерживать свое здоровье и защититься от различных заболеваний, в том числе пневмонии. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, воздух в закрытых помещениях становится сухим и насыщается бактериями и вирусами, что увеличивает риск заражения болезнями. В связи с этим она советует не забывать проветривать их.

«Для правильного проветривания рекомендуется открывать окна на 5-15 минут несколько раз в день. Также важно следить за работой вентиляционных систем в доме, чтобы обеспечить эффективное циркулирование свежего воздуха», — сказала Леонтьева.

Врач также советует одеваться по погоде и пить больше горячих напитков, чтобы защитить себя от болезней зимой.

Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов до этого говорил, что имбирь полезен при профилактике простудных заболеваний, поскольку содержит большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С. При этом он предупредил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, поскольку он может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач объяснила, как правильно подобрать витамины для поддержания иммунитета в сезон простуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами