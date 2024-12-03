Эксперт объяснил, как получить перерасчет за отсутствие тепла в квартире

Если в зимнее время в квартире нет должного отопления, в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию (УК). Такой совет в беседе с РИАМО дал эксперт по ЖКХ Александр Люшин.

«Что до жилых помещений, то нужно обратиться в вашу УК, если от нее нет реакции — то в жилищную инспекцию, после этого последует оперативная реакция», — сказал специалист.

Чтобы получить перерасчет за те дни, когда не было отопления, он посоветовал пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.

С 1 июля 2025 года российские граждане ощутят заметное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Средний рост составит 11,9%, что уже вызывает вопросы у экспертов и населения. Серьезное внимание уделяется тарифам на электроэнергию, которые вырастут на 12,6%, и на газ — на 10,3%.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru», как сэкономить после подорожания ЖКХ.

Ранее в Новосибирске без отопления остались более ста домов.