Путин указал на рост доли авиарейсов, соединяющих города России

Президент России Владимир Путин заявил, что более 50% авиарейсов связывают города страны, минуя Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что хотя прогресс налицо, впереди еще много работы.

«За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что данная тенденция говорит о повышении качества и скорости перелетов по стране.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

В ноябре сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту, в котором предложил определить понятие «сверхбронирование билетов» на авиарейсах (овербукинг) в законодательстве и ввести запрет на подобные действия.

Ранее авиарейсы по России оказались под угрозой из-за проблем с субсидиями.