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Авиарейсы по России оказались под угрозой из-за проблем с субсидиями

«Ъ»: из-за отсутствия субсидий существует риск сокращения внутренних авиарейсов

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям. Задержка возникла из-за попытки Минтранса объединить субсидии, что не было согласовано Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о двух крупных программах субсидирования — на региональные рейсы в обход Москвы и на полеты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом. В результате авиакомпании не могут планировать рейсы и открывать продажу билетов. По прогнозам, из-за задержки в финансировании до половины из более чем 400 субсидируемых маршрутов могут быть закрыты.

Минтранс сообщил изданию, что дали указания авиакомпаниям открывать продажу билетов, не дожидаясь окончательного решения по финансированию. Причиной задержки, как сообщают источники, стало изменение Минфином подходов к субсидированию, а также новые бюрократические требования, которые тормозят процесс согласования документов. В Минфине заявили, что направили предложения по оптимизации распределения субсидий, но не уточнили сроки завершения процесса.

По словам источников, в случае отсутствия субсидий авиакомпании будут вынуждены либо продавать билеты по коммерческим ценам, либо сокращать количество рейсов. В Минтрансе добавили, что субсидированные программы продолжают действовать и будут доработаны с учетом предложений отрасли.

13 ноября авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг. С введением санкционных ограничений многие авиакомпании перестали оплачивать лизинг иностранных самолетов. Государство планирует списать эти долги, однако в случае списания в 2025 году перевозчикам будет начислен 25% налог на прибыль с этих сумм.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложит изменить правила субсидирования лизинга самолетов.

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