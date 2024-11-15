В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту, в котором предложил определить понятие «сверхбронирование билетов» на авиарейсах (овербукинг) в законодательстве и ввести запрет на подобные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина «сверхбронирование билетов» и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира», — написал сенатор в обращении.

Также Гибатдинов предложил ввести прямые компенсации пострадавшим пассажирам. По его словам, размер выплат должен составлять 25% сверх стоимости билета.

С инициативой регулирования овербукинга в январе выступал Российский союз туриндустрии (РСТ). Тогда в РСТ заявили, что внедрение компенсаций пассажирам, когда билетов продается больше, чем мест в самолете, необходимо регулировать законодательно.

В октябре АТОР провел опрос, в ходе которого большинство россиян (69%) заявили, что авиакомпании должны выплачивать не менее 40 тысяч рублей в качестве компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга. Еще 13% респондентов удовлетворила бы выплата в размере 30-40 тыс. рублей.

Ранее авиакомпания оставила в чужой стране ребенка из-за овербукинга.