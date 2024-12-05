Кадыров показал момент ликвидации бойцов ВСУ на Белгородском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с ударами артиллерии и беспилотников отряда спецназа «Ахмат» по позициям Вооруженных сил Украины на Белгородском направлении. Ролик выложен в Telegram-канале политика.

На записи, сделанной камерами объективного контроля, запечатлена операция подразделения «Гром» из группы «Бури». Сначала бойцы «Ахмата» провели аэроразведку и определили местонахождение вражеских позиций, а затем нанесли массированный артиллерийский удар по ним. Остатки украинских военнослужащих были уничтожены с помощью сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

«Прекрасная работа! Так держать!» — написал Кадыров.

На прошлой неделе Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения позиций ВСУ в районе населенного пункта Стрелечья в Харьковской области республики. Глава Чечни уточнил, что на этом участке фронта действует группа «Канады» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат».

До этого Кадыров рассказал, что один из отрядов спецназа «Ахмат» стал кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда им стал командовать боец с позывным «Хохол».

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре.