Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стрелечья в Харьковской области республики.

Чиновник уточнил, что на этом участке фронта действует группа «Канады» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат».

По его словам, российские бойцы успешно отрабатывают по позициям украинских войск в Стрелечье.

Глава Чечни также сообщил, что в результате работы в зоне специальной военной операции «уничтожен подвезенный БК, регулярно ликвидируется и живая сила врага».

Накануне Кадыров рассказал, что один из отрядов спецназа «Ахмат» стал кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда им стал командовать боец с позывным «Хохол».

24 ноября Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в Донецкой народной республике. На видео бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили цель вместе с личным составом группы.

Ранее Кадыров рассказал о бойце «Ахмата» с позывным «Хохол».