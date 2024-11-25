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Кадыров заявил, что бойцы «Хохла» стали кошмаром для ВСУ

Кадыров: отряд «Ахмата» под руководством бойца «Хохла» стал кошмаром для ВСУ

Один из отрядов спецназа «Ахмат» стал кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда им стал командовать боец с позывным «Хохол». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что «Хохол» по национальности украинец. В 2022 году он принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. Сейчас военнослужащий руководит одним из отрядов спецназа «Ахмат», который выполнил большое количество задач на сложнейших участках фронта, отметил Кадыров.

«Радует, что в рядах спецназа «Ахмат» служат такие бойцы. Его история показывает, что даже в трудные и смутные времена можно сделать правильный выбор. Я желаю «Хохлу» и всем нашим воинам удачи и успехов в службе на благо нашей великой Родины — России!» — написал глава Чечни.

Накануне Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). На видео бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили цель вместе с личным составом группы.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре.

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