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Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре

Кадыров: ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре

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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы Украины используют гражданское население Часова Яра в качестве живого щита. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в настоящее время в Часове Яре идут тяжелые бои. Обстановку усложняет присутствие в городе мирных жителей. Украинские военные умышленно держатся в непосредственной близости от жилых домов, размещая там минометы.

Кадыров подчеркнул, что «укронато» в привычной им манере использует простых людей в качестве живого щита.

Глава Чечни указал, что российские бойцы могли бы без особых усилий уничтожить здания, в которых находится противник. Но это произойдет только тогда, когда мирное население будет в полной безопасности.

20 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что Вооруженные силы России могут взять под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике за несколько недель.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ограничивают логистику ВСУ в Часове Яре.

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