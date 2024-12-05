Российский регион усилил меры защиты после атаки беспилотников

Власти Новгородской области приняли решение усилить меры защиты региона после ноябрьской атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал областного правительства.

«В Новгородской области усилены меры противодействия БПЛА. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по обеспечению безопасности. Его провел губернатор Андрей Никитин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента власти провели оценку нанесенного ущерба и решили выделить средства на компенсацию повреждений 12 домохозяйствам.

Ночью 20 ноября Никитин сообщал, что силы противовоздушной обороны России сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины в поселке Котово Новгородской области. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

После атаки жителей Котово перевезли в пункты временного размещения (ПВР) в городе Окуловка.

Ранее в зоне СВО рассказали о применении дрона с искусственным интеллектом.