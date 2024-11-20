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Жителей новгородского поселка разместили в ПВР после ночной атаки беспилотников

Губернатор Никитин: жителей поселка Котово разместили в ПВР после атаки дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Жителей поселка Котово, расположенного в Новгородской области, перевезли в пункты временного размещения (ПВР) в городе Окуловка после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«Они (жители. — «Газета.Ru») обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места», — написал глава региона.

Никитин отметил, что в сложившейся ситуации все структуры региона «сработали четко, слаженно». Губернатор Новгородской области поблагодарил своих коллег за выполненную работу.

В ночь на 20 ноября Никитин сообщил, что силы противовоздушной обороны России сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины в Новгородской области. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Информация о разрушениях на местах не уточнялась.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над девятью регионами России.

Ранее ВСУ нанесли удар по заводам майонеза и масла в Воронеже.

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