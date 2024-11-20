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В Новгородской области сбили несколько дронов

Губернатор Никитин сообщил, что в Новгородской области сбили несколько БПЛА ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны России сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины в Новгородской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Никитин.

«Правоохранительные и силовые структуры работают на месте», — рассказал чиновник.

Подтверждено отсутствие пострадавших, информация о разрушениях на местах не конкретизируется.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует произвести 30 тысяч БПЛА в 2025 году.

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