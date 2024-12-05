В зоне СВО рассказали о применении дрона с искусственным интеллектом

Российские войска используют дроны с искусственным интеллектом в боевой деятельности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военнослужащий группировки «Днепр» с позывным «Рагнар».

По его словам, при активации автопилота оператор лишь наблюдает за поражением цели и подтверждает успешное попадание. В случае необходимости он может отключить автопилот, но в целом дрон работает эффективно самостоятельно.

Эти дроны-камикадзе уже успешно применялись для атак на противника на правом берегу Днепра. «Рагнар» объяснил, что беспилотник может нести до трех килограммов и хорошо справляется с различными целями, включая легкую и тяжелую технику противника.

Он также отметил, что данный БПЛА является полностью российской разработкой, не подверженной влиянию РЭБ противника, с быстрым развертыванием наземной станции управления. Полеты осуществляются в любое время суток.

Дрон может атаковать как статичные, так и движущиеся цели, но строго избегает угроз для гражданских объектов, за чем следит оператор.

«Мы не работаем по гражданскому населению», — подчеркнул «Рагнар».

В октябре военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага.

Ранее на Украине признали, что РФ улучшила отслеживание дальних беспилотников ВСУ.