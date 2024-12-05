В российском регионе создали комиссию по эвакуации населения при военном конфликте

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук подписал распоряжение, в рамках которого в регионе будет работать комиссия по эвакуации населения и документов в случае начала военного конфликта. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации ХМАО.

Распоряжение было подписано в конце ноября. Из документа следует, что комиссия будет заниматься планированием, подготовкой и проведением мероприятий по вывозу людей, культурных ценностей и документов в безопасные места.

В приказе отмечается, что целью комиссии будет организация эвакуационных мероприятий в случае наступления военного конфликта, угрозы его возникновения или в обстановке, сложившейся вследствие произошедшего.

В октябре Кухарук провел серьезные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. На смену местным чиновникам пришли люди из команды губернатора, с которыми он был знаком по работе в Тюмени.

Ранее стало известно, что в Европе готовят инструкции на случай войны.