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В российском регионе создали комиссию по эвакуации населения при военном конфликте

В ХМАО создали эвакуационную комиссию при военном конфликте

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РИА «Новости»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук подписал распоряжение, в рамках которого в регионе будет работать комиссия по эвакуации населения и документов в случае начала военного конфликта. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации ХМАО.

Распоряжение было подписано в конце ноября. Из документа следует, что комиссия будет заниматься планированием, подготовкой и проведением мероприятий по вывозу людей, культурных ценностей и документов в безопасные места.

В приказе отмечается, что целью комиссии будет организация эвакуационных мероприятий в случае наступления военного конфликта, угрозы его возникновения или в  обстановке, сложившейся вследствие произошедшего.

В октябре Кухарук провел серьезные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. На смену местным чиновникам пришли люди из команды губернатора, с которыми он был знаком по работе в Тюмени.

Ранее стало известно, что в Европе готовят инструкции на случай войны.

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